71-Jährige kracht in Westheim frontal in den Gegenverkehr

Eine 71-jährige Autofahrerin ist in Westheim unterwegs und gerät plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Der Autofahrer kann mit seinem Gespann nicht mehr ausweichen.

Frontal mit einem entgegenkommenden Auto ist eine 71-Jährige am Montag in Westheim zusammengestoßen. Die Seniorin war um 13.55 Uhr auf der Von-Rehlingen-Straße in südwestlicher Richtung unterwegs.

Gleichzeitig kam ihr aus der Gegenrichtung ein 56-jähriger Autofahrer samt Anhänger entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 71-Jährige laut Polizei auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit dem Auto des 56-Jährigen zusammen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Es entstand Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (thia)