Bauarbeiter stürzt in Westheim kopfüber in Grube

Ein 62-Jähriger rutscht in Westheim auf einer Betonzisterne aus und stürzt kopfüber in eine zwei Meter tiefe Grube. Dabei verletzt er sich schwer.

Kopfüber in eine zwei Meter tiefe Grube ist ein Bauarbeiter am Dienstag in Westheim gestürzt. Der 62-Jährige war gegen 10 Uhr auf einer Baustelle an der Waldstraße auf einer Betonzisterne ausgerutscht.

Bauarbeiter in Westheim konnte nicht gleich aus der Grube geholt werden

Bei dem Sturz wurde der Bauarbeiter schwer verletzt. Erst nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte ihn die Feuerwehr Neusäß aus der Grube heben. Er kam zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg. (thia)