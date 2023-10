Der neue Pfarrer in Willishausen will genau zuhören

Die Pfarreiengemeinschaft Willishausen hat Pfarrer Max Ziegler mit einem Festgottesdienst begrüßt. Der neue Pfarrer sagte, was ihm wichtig sein wird.

Einen herzlichen Empfang hat die Pfarreiengemeinschaft Willishausen mit den Pfarreien Willishausen, Anhausen und Deubach ihrem neuen Pfarrer Max Ziegler bereitet, der die Nachfolge von Pfarrer Manfred Gromer angetreten hatte. Der neue Seelsorger stellte den Gläubigen seine Ziele in der Gemeindearbeit vor.

Unter den Klängen der Blaskapelle „Frisch auf“ Willishausen und in Begleitung der Fahnenabordnungen der Vereine der Pfarreiengemeinschaft bewegte sich ein langer Kirchenzug vom Bürgerhaus Willishausen zur Pfarrkirche St. Martinus. In einem Festgottesdienst wurde Pfarrer Ziegler von Dekan Thomas Pfefferer den Gläubigen vorgestellt.

In den vergangenen 20 Jahren war Pfarrer Ziegler in der Stadt Augsburg, Oberschwaben und im Landkreis Günzburg tätig. Nach der feierlichen Installation mit der Erneuerung des Amts- und Gehorsamsversprechens der Priesterweihe und nachdem Dekan Pfefferer Pfarrer Ziegler zu den wichtigsten Orten im Gotteshaus, dem Priestersitz, Ambo und Altar geführt hatte, übernahm dieser den weiteren Gottesdienst.

Grußworte von mehreren Diedorfern für Pfarrer Ziegler

Als notwendig in der Seelsorgearbeit sieht Pfarrer Ziegler das Hören, Zuhören und Hinhören. „Alle Probleme beginnen damit, weil der Mensch nicht mehr zuhört oder hinhört“ und so widmete er den Hauptteil seiner Predigt dem Thema „Wie höre ich heute“? Eingebunden in den Gottesdienst waren von Herzen kommende Grußworte des Diedorfer Bürgermeisters Peter Högg, des evangelischen Pfarrers Alan Büching, Mitgliedern der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats. Anschließend traf man sich zu einem Stehempfang im Bürgerhaus Willishausen. Dort bestand die Möglichkeit bei Speis und Trank miteinander in den Austausch zu treten und den neuen Pfarrer persönlich zu begrüßen und kennen zu lernen.