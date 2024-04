Das neue Feuerwehrhaus in Willmatshofen ist endlich fertig

Plus Nach jahrelangen Bauarbeiten ist das neue Feuerwehrhaus in Willmatshofen fertig. Der Neubau soll die Attraktivität der Wehr im Ort für junge Menschen erhöhen.

Es riecht nach frischem Putz, getrockneter Farbe, einfach neu, im Feuerwehrhaus in Willmatshofen. Am vergangenen Samstag wurde der Neubau mit 250 Besucherinnen und Besuchern aus Willmatshofen und Umgebung eingeweiht. Die Mitglieder der Feuerwehr freuen sich auf den erhöhten Komfort und haben bereits neue Pläne für ihren Verein.

Es sind nur etwa 200 Meter, die das neue Feuerwehrhaus vom alten Standort trennen, doch der Unterschied ist gewaltig. Etwa 900.000 Euro flossen in den Neubau, dessen Arbeiten im November 2021 starteten. Ursprünglich angesetzt waren 1,2 Millionen Euro. Dank viel Eigenleistung aus dem Verein konnten 300.000 Euro eingespart werden.