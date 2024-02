Diese Störche könnten länger bleiben

In Zusamzell sind immer wieder Störche auf dem Kirchturm zu sehen. Der Storchenexperte vermutet, dass diese beiden hier einziehen könnten.

Hat sich das erste Storchenpaar in Zusamzell bereits gefunden? Sieghart Muthsam, Storchenbeobachter des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Zusamzell, hat diese beiden Störche vor wenigen Tagen auf dem Kirchturm in Zusamzell fotografiert. Er vermutet, dass sie sich wohlfühlen und möglicherweise in dieser Saison dort bleiben werden. Einige Störche waren dieses Mal nicht nach Süden geflogen. Sie überwinterten in den Zusam-Auen. Der Horst auf dem Kirchturm sei regelmäßig besetzt gewesen, allerdings immer wieder auch einige Tage leer, berichtet Sieghart Muthsam. Ob es immer die Zusamzeller Störche aus der vergangenen Saison waren, konnte Sieghart Muthsam nicht mit Sicherheit sagen, da sie nicht beringt waren. (AZ)