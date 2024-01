Zusamzell

vor 49 Min.

Viel Applaus und noch mehr Lacher bei der Theater-Premiere in Zusamzell

Plus Mit dem Stück "Hams Hunger?" trifft die Theatergruppe des TSV und der Feuerwehr den Humor des Publikums. Es geht um die Jagd nach einem Michelin-Stern fürs Gasthaus.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Was für ein fröhlicher Abend! Die Theatergruppe des TSV Zusamzell/Hegnenbach und der Freiwilligen Feuerwehr Zusamzell zeigte sich vor vollem Haus in Bestform. Bei der Komödie „Ham's an Hunger“ von Manfred Bogner bekam das Publikum enorm viel zu lachen. Hut ab vor den neun talentierten Laienschauspielern, die wieder mit großer Leidenschaft und Spielfreude einiges aus ihren Figuren herauskitzelten. Mehr kann man in gut 90 Minuten Lustspiel nicht hineinpacken.

Herzhaft ist nicht nur die kulinarische Komödie. Es durfte auch herzhaft gelacht werden, während der leidenschaftliche Wirt Gustl (Wolfgang Langer) aus dem gut bürgerlichen Lokal „Zum Semmelknödel“ ein französisches Gourmet-Restaurant machen will. So soll seine Frau und gleichzeitig Köchin Hedwig (Petra Teinitzer) durch einen Koch ersetzt werden, da ja schließlich alle berühmten Sterneköche Männer sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen