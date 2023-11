Gibt es bald schon ein neues Schlossfest in Zusmarshausen?

Plus Der Festausschuss hat mit den Wirten und Arbeitskreisen Bilanz gezogen. Dabei ging es auch um die Frage, ob es eine Neuauflage des Festes geben soll.

Der Sommer ist vorbei. Das Schlossfest werden viele Zusmarshauser aber in guter Erinnerung behalten haben. Jetzt kam der Festausschuss noch einmal mit den Arbeitskreisleitern, den Festwirten und Pfarrer Chalil zusammen, um ein letztes Fazit zu ziehen. Dabei wurde auch die alles entscheidende Frage beantwortet: Wird es ein nächstes Schlossfest geben?

Die Beteiligten kamen zu dem Schluss, dass das Schlossfest 2023 ein großartiges Event gewesen sei, der viele Besucher aus nah und fern in die Marktgemeinde gelockt hatte. Traumhaftes Wetter und eine professionelle Vorbereitung und Durchführung hätten dies ermöglicht, wie es hieß. Manches würde der Festausschuss jetzt aber anders machen. So würden sich die Mitwirkenden beim nächsten Schlossfest einen prominenten Schirmherrn wünschen. Auch gab es die Überlegung, einen Festumzug zu organisieren. Die Tanzfläche wurde gut angenommen und soll deshalb beim nächsten Mal noch großer werden.