Zusmarshausen

vor 18 Min.

Jetzt muss es mit dem Kreisverkehr am Rothsee schnell gehen

So sieht die Kreuzung am Rothsee in Zusmarshausen von oben aus.

Plus An der Rothsee-Kreuzung in Zusmarshausen soll ein Kreisverkehr entstehen. Jetzt darf die Gemeinde keine Zeit verlieren - sonst gibt es kein Geld.

Von Katja Röderer

Jetzt muss es schnell gehen mit dem geplanten fünfarmigen Kreisverkehr an der Rothsee-Kreuzung in Zusmarshausen. Daran ließ Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) in der Sitzung des Marktgemeinderates keinen Zweifel. Bis zum 1. September sollten alle Unterlagen zusammengesammelt sein. Nur dann kann die Marktgemeinde mit einer Förderung des Verkehrsprojekts rechnen, das die Zusmarshauser seit 20 Jahren beschäftigt.

