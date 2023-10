Mit viel Musik und Märchen startet Zusmarshausen in den Herbst

Das Programm steht, der Kartenverkauf beginnt. Erstmals können die Tickets für das Zusser Kulturprogramm im Herbst jetzt auch online gekauft werden. Das gibt es heuer zu sehen.

ZusKultur startet mit vier Veranstaltungen in den Herbst. Wichtig bei der Auswahl der Künstler war für die Kulturbeauftragte Julia Endrös und ihr Team eine möglichst große Vielfalt: Es sollte musikalisch facettenreich und für alle Altersgruppen etwas dabei sein, wie es hieß.

Den Auftakt macht Franziska Lichtenstern, die vielen als Leiterin der örtlichen Sing- und Musikschule bekannt ist. Nur wenige wissen, dass sie auch eine klassische Sopranistin ist. Zusammen mit dem Pianisten Kirill Kvetniy erinnert sie an ihrem Liederabend am Samstag, 21. Oktober, mit Werken von Berlioz, Strauss, und anderen Komponisten an die vergangenen Sommernächte. Die Veranstaltung findet im Festsaal St. Albert statt.

Märchenzelt auf der Pfarrwiese für kleine Gäste

Für die Kleinsten öffnet am Freitag, 27. Oktober, das Märchenzelt auf der Pfarrwiese in Zusmarshausen seine Pforten. Bei kuscheliger Atmosphäre rund ums Lagerfeuer erleben die Kinder Geschichten zum Staunen, Schmunzeln, Dahinschmelzen und Mitmachen.

"Mit 169 Saiten durch die unendlichen Weiten der Musik" lautet das Motto des Lanzinger Trios, das am Samstag, 4. November, im Festsaal St. Albert auftritt. Mit Hackbrett, Zither und Gitarre laden sie zu einer Entdeckungsreise der besonderen Art ein. Gemäß ihres Programmtitels "Welt. Raum. Volks. Musik." wollen die drei preisgekrönten Musiker bei ihren Auftritten im In- und Ausland den Saal zum Abheben bringen.

Jazz, Pop und Soul im Festsaal St. Albert

Und schließlich gibt es am Freitag, 17. November, "Stimme und Klavier pur" mit Alexandrina Simeon und Daniel Mark Eberhard im Festsaal St. Albert. Die Augsburger Sängerin und der Pianist sind seit 18 Jahren gemeinsam auf kleinen und großen Bühnen im In- und Ausland zu finden. Das Programm beinhaltet bekannte Jazz-Standards, Pop- und Soul-Titel sowie eigene Songs.

Weitere Informationen und Karten für alle vier Veranstaltungen gibt es erstmals im neuen digitalen Ticketshop von ZusKultur. Zu finden auf www.zusmarshausen.de unter "Freizeit & Kultur"/"ZusKultur". Karten können auch Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr direkt im Kulturbüro im Rathaus, Zimmer 4 gekauft werden. (AZ)