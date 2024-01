Neuer Spieltisch fördert Spaß und Aktivität in der Tagespflege

Die Tagespflege der Sozialstation Augsburger Land West hat eine neue Attraktion. Ein Spieltisch sorgt hier für Begeisterung. Finanziert hat ihn die Raiffeisenbank.

Die Freude ist groß in der Tagespflege der Sozialstation Augsburger Land West. Anfang Dezember beschaffte sich die Tagespflege einen digitalen und mobilen Aktivitätstisch. Stimulierende Spiele und pädagogische Übungen sollen die Gemeinschaft in der Tagespflege fördern und den einzelnen Gast kognitiv fordern. Die Spiele versprechen Spaß und Spannung, außerdem kann man damit auch Musik hören oder Filme schauen. Das Gerät ist ein fahrbarer Computer, der über den Bildschirm mithilfe eines Multi-Touch-Screens bedient wird. Die Anwendungen sind so programmiert, dass sie die Feinmotorik und die geistige Ebene der Benutzer anregen. Auch kommen die Teilnehmer oft über das Spiel ins Gespräch.

Bei einem Testlauf im Sommer war das Gerät bei den Gästen der Tagespflege gut angekommen. Für die Geschäftsführerin der Sozialstation, Martina Fischer, stand fest: Das Gerät muss beschafft werden, der Mehrwert ist erheblich. Trotz Preisverhandlungen kostete der Tisch 11.000 Euro. Martina Fischer bat deshalb bei der Raiffeisenbank um finanzielle Unterstützung an. Karl Rau und Hermann Scherer, beide Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank, sagten daher eine Unterstützung von 10.000 Euro zu. Somit konnte die Investition getätigt werden.