Zusmarshausen

vor 34 Min.

Welche Zukunft hat der grüne Rothsee in Zusmarshausen?

Plus Der Rothsee ist immer wieder tiefgrün wegen der Algen. Die Marktgemeinde setzt auf ein neues Sedimentbecken. Die Bürgerliste erwägt einen Rückbau des Sees.

Von Katja Röderer

Ist der Rothsee noch zu retten? Diese Frage hat die Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) jetzt gestellt. Wer in diesen Tagen am sonst so beliebten Badesee in Zusmarshausen vorbeikommt, wird wahrscheinlich von einem Sprung ins erfrischende Nass absehen. Der See ist schon wieder mit Algen bedeckt. Was ist zu tun? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Während die Marktgemeinde die Bagger anrollen lässt, kommt die Bürgerliste zu einem ernüchternden Ergebnis.

