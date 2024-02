Zusmarshausens Kampf für einen eigenen Bahnhalt

Hat Zusmarshausen genug Potenzial für einen eigenen Bahnhof? Das wird gerade mithilfe von Zahlen und Prognosen ermittelt. Doch der Bürgermeister hat bei diesem Verfahren Bedenken.

Lohnt es sich überhaupt, einen Bahnhalt im Norden von Zusmarshausen zu bauen? Bis April will die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) auf diese Frage eine Antwort gefunden haben. Eine so genannte Potenzialabschätzung soll klären, ob genug Bedarf für einen Bahnhof im Zusamtal wäre. Mit den Einzelheiten ist der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl allerdings nicht ganz einverstanden.

Das erklärte er am Donnerstagabend auch im Marktgemeinderat. Die Potenzialabschätzung soll ermitteln, wie viele Pendler einen solchen Bahnhalt an einem Tag nutzen würden. Wie viele Arbeitsplätze liegen im Umfeld der Bahnhalts? Wie wird sich die Zahl der Arbeitsplätze weiter entwickeln und wo sind noch Baugebiete geplant? Die Marktverwaltung wurde gebeten, Prognosen bis ins Jahr 2030 abzugeben, die dann in die Potenzialabschätzung einfließen sollen.

Entscheidend für den Bahnhalt ist ein Umfeld von 1500 Metern

Das Problem sieht der Zusmarshauser Bürgermeister in dem für die Potenzialabschätzung angegebenen Umgriff. So wurde ein Radius von 1500 Metern um den Punkt gezogen, an dem der Bahnhalt entstehen soll. Nur dieser Bereich ist für die Potenzialanalyse relevant. Was das konkret bedeutet, veranschaulichte Bernhard Uhl in der Marktgemeinderatssitzung auf einer Skizze: Nur ein kleiner Teil des Ortsteils Vallried ist somit von Bedeutung. Und der im Norden von Wollbach gelegene Ortsteil Wörleschwang ist für die Potenzialabschätzung ebenso wenig relevant wie beispielsweise Altenmünster, Violau oder Landensberg im Umkreis von etwa acht Kilometern.

Bernhard Uhl sagte in der Ratssitzung, dass es für ihn fraglich sei, ob diese Eingrenzung sachgerecht sei. In anderen Potenzialanalysen sei mit weitaus größeren Umgriffen von 3000 Metern gearbeitet worden. Die BEG habe aber signalisiert, dass Gespräche zur Abstimmung möglich seien. Die Marktgemeinde muss ihre Zahlen bis zum 19. Februar vorlegen. Unter dem Strich müssen mindestens 1000 Ein- und Aussteiger an einem Werktag am potenziellen Bahnhalt im Zusamtal unterwegs sein, damit er tatsächlich gebaut wird.

Ein Antrag der Landtagsgrünen wurden im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr im Bayerischen Landtag vor Kurzem abgelehnt. Sie hatten gefordert, dass die Bayerische Staatsregierung das Potenzial möglicher Bahnhalte in Bubesheim und Zusmarshausen prüft. Zur Begründung hieß es, dass von Bubesheim und vom Landkreis Günzburg keine Willensbekundung vorgelegt worden sei, die Interesse an einem Bahnhalt in Bubesheim bekundet hätte.

Welche Alternativen gibt es zum Bahnhalt bei Zusmarshausen?

Ein Bahnhalt in der Nähe der Firma Chefs Culinar bei Zusmarshausen kommt nur infrage, wenn die orangefarbene Schnelltrasse gebaut wird. Die Pläne für diese Trasse sehen bei Zusmarshausen Überholgleise vor, die zu einem Bahnhalt weiterentwickelt werden könnten. So war es auch im schwäbischen Merklingen. Hier wurde Ende 2022 ein Bahnhalt an der neuen Schnellstrecke Ulm-Wendlingen in Betrieb genommen. 2014 war die Potenzialanalyse durchgeführt worden, 2018 erfolge dann der symbolische Spatenstich für den Bahnhalt.

Alternativ zu einem Bahnhalt könnte bei Zusmarshausen auch eine vergleichsweise hohe Brücke entstehen, über die ICE, TGV und Güterzüge dann auf der orangefarbenen Schnelltrasse fahren könnten. Drei verschiedene Varianten der orangefarbenen Trasse sind derzeit auf den Plänen der Projektplaner zu sehen. Hinzu kommen eine türkise Trassenvariante, die bei Zusmarshausen nördlich der orangefarbenen Strecke verlaufen würde, sowie eine violette und eine blau-grüne Variante, die im Süden Zusmarshausens geplant sind.

Wo steht das Milliardenprojekt Bahnausbau Ulm-Augsburg im Moment?

Das Milliardenprojekt Bahnausbau Ulm-Augsburg durchläuft voraussichtlich noch bis Anfang Mai das Raumordnungsverfahren der Regierung von Schwaben. In derselben Zeit untersuchen Experten die verschiedenen Trassenvarianten nach Kriterien, die zum Teil vom Dialogforum gewichtet wurden. Die Ergebnisse beider Verfahren sollen letzten Endes dazu führen, dass eine Vorzugstrasse gefunden wird, die dem Bundestag 2025 zur Abstimmung vorliegt.