Zusmarshauser Rathauschef ist jetzt regelmäßig auf Youtube zu sehen

Für Bernhard Uhl beginnt das Jahr mit einem Youtube-Video. Der Bürgermeister von Zusmarshausen will hier nun regelmäßig über Kommunalpolitik sprechen.

Der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl will jetzt auf der Videoplattform Youtube durchstarten. "Auf ein Wort mit Bürgermeister Bernhard Uhl" heißt das Format, das nun regelmäßig online gestellt werden soll. Darin geht es um "kommunalpolitische Themen aus erster Hand", wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

Für Bernhard Uhl beginnt das Jahr mit einem Youtube-Video. Der Bürgermeister von Zusmarshausen will hier nun regelmäßig über Kommunalpolitik sprechen.

Etwa zwei bis drei Mal pro Monat will das Gemeindeoberhaupt seine Videobotschaften auf YouTube veröffentlichen. In seiner ersten Videobotschaft führt er seine Zuschauer den Rathausflur entlang bis ins Büro, während er beispielsweise über die fristgerechte Abgabe der Stellungnahme zum Bahnprojekt spricht und den aktuellen Sachstand erläutert.

Youtube-Auftritt soll Interesse an Kommunalpolitik in Zusmarshausen wecken

Außerdem erklärt er, wie es zur momentanen Einbahnstraßenregelung in der Gartenstraße kam. Neben dem Bau eines Hortes spricht Bernhard Uhl auf Youtube auch die 2023 durchgeführte Rothsee-Entschlammung an. „Ich freue mich, wenn ich mit den regelmäßigen Videobotschaften Themen, die mir wichtig sind und am Herzen liegen, einem breiten Publikum näherbringen kann und so auch Interesse an der Kommunalpolitik bei jüngeren Jahrgängen wecken kann“, erklärte Bürgermeister Bernhard Uhl das neue Projekt. (AZ)