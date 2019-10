vor 46 Min.

100 Aussteller auf der „Akademika“

Bekannte Firmen kommen zur Jobmesse

Kontakte knüpfen, Jobangebote vergleichen oder Bewerbungsunterlagen optimieren: Das alles können Besucher auf der Jobmesse „Akademika“. Sie läuft am 19. und 20. November im Augsburger Messezent-rum.

Insgesamt präsentieren sich dort über 100 Aussteller aus vielen verschiedenen Branchen als Arbeitgeber. Mit dabei sind etwa Amazon, Check24, Dell Technologies, Flixbus, Hays, Müller Milch, Sixt oder auch der VDI. Die Jobmesse will für Studierende und Absolventen aller Fachrichtungen Angebote bieten. Der Schwerpunkt liegt aber auf den Studiengängen Informationstechnologie, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften.

Besucher können sich über Stellenangebote, Praktika oder Abschlussarbeiten für Studierende, Hochschulabsolventen und Berufseinsteiger informieren. An beiden Messetagen haben sie die Möglichkeit, an den Ständen der Firmen direkt mit den Personalverantwortlichen ins Gespräch zu kommen und ihre Einstiegs- und Karrierechancen auszuloten. Zur Unterstützung von Bewerbungen bietet die Messe kostenlose Serviceangebote. Geöffnet ist die Akademika am Dienstag, 19. November, von 10 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 20. November, von 10 bis 16 Uhr. (eva)

Themen folgen