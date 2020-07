vor 52 Min.

78-Jähriger entblößt sich in Tram

Frau ruft per Notruf die Polizei

Es geschah am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 6. Auf der Fahrt vom Textilmuseum zum Königsplatz saß eine 23-jährige Frau einem älteren Mann gegenüber. Als sie den Mann genauer betrachtete, stellte die junge Frau fest, dass der Rentner eine sehr kurze Sporthose trug. Seine komplette Männlichkeit hing dabei heraus. Die Frau wechselte ihren Platz. Sie beobachtete, wie sich der Mann mit einer anderen jungen Frau unterhielt. Mit dieser etwa 20 Jahre alten Frau verließ die 23-Jährige am Königsplatz die Straßenbahn. Der Mann fuhr weiter.

Die Jüngere erzählte dann der anderen Frau, dass der Senior während des Gesprächs mit ihr plötzlich seinen Penis aus der Hose geholt hatte. Die 23-Jährige verständigte per Notruf die Polizei, die den 78-jährigen Senior festnahm. Die Kriminalpolizei Augsburg hat wegen des Sexualdelikts die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen oder Geschädigte, die bislang möglicherweise aus Schamgründen auf eine Anzeigenerstattung verzichtet haben.

Insbesondere suchen die Beamten nach der etwa 20-jährigen Frau, die laut Polizeibericht direkt mit dem Geschlechtsteil des Rentners konfrontiert wurde. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (ina)

