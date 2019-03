vor 2 Min.

Abrissbagger am Servatiusstift: Hier entstehen 180 Wohnungen

Das Seniorenheim war laut Stadt nicht mehr zu sanieren. Die Bewohner sind in einen Neubau gezogen. Baubeginn für die Wohnungen soll in diesem Jahr sein.

Ein Vierteljahr nach der Einweihung des Ersatzneubaus in der Fritz-Hintermayr-Straße (Antonsviertel) laufen am benachbarten „alten“ Servatiusstift die Abrissarbeiten. Das marode Gebäude in der Windprechtstraße war aus Sicht der städtischen Altenhilfe nicht mehr sanierbar. Die zuletzt 130 Bewohner des Servatiusstifts zogen im Herbst in den 17 Millionen Euro teuren Ersatzneubau um oder wechselten die Einrichtung. Auf dem 14500 Quadratmeter großen Areal, das von Schertlinstraße, Localbahntrasse und der Bahnstrecke Richtung Inningen umgrenzt wird, sollen Wohnungen entstehen. Bauherr ist die Firma Klaus-Wohnbau. Geplant sind 180 Wohnungen, die in drei Gebäuden mit geschwungener organischer Form untergebracht werden. Die parkartige Grünfläche soll weitgehend erhalten bleiben. Baubeginn soll voraussichtlich in diesem Jahr sein. (skro)

