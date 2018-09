vor 43 Min.

Auf zu den Sehenswürdigkeiten

Die Halle 116 im Sheridan-Areal, ein ehemaliges KZ-Außenlager, kann am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. <b>Archivfoto: Silvio Wyszengrad</b>

42 Orte können am Sonntag in Augsburg besichtigt werden. Wir geben einige Tipps

Besucher haben die Qual der Wahl: Am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 9. September, warten 42 historisch und kulturell interessante Orte in Augsburg auf Gäste. Wir stellen drei Sehenswürdigkeiten vor.

Die Pulvermühlschleuse am Damaschkeplatz im Spickel ist das einzige erhaltene Beispiel der hölzernen Wassermechanik des 18. Jahrhunderts in Augsburg. Eine Führung mit Markus Haller vom Tiefbauamt beginnt um 14 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist die Pulvermühlschleuse am Damaschkeplatz, Kreuzung Friedberger Straße/Spickelstraße.

Die Halle 116 im Sheridan-Areal in Pfersee ist ein ehemaliges KZ- Außenlager. Zu sehen gibt es eine Dokumentation zur Geschichte der Halle sowie zum amerikanischen Leben in Augsburg. Auch eine Ausstellung zum „Messerschmitt-Komplex“ kann besucht werden. Geöffnet ist von 12 bis 16 Uhr. Führungen durch das Gebäude gibt es jeweils um 13 Uhr und 15 Uhr. Die Halle 116 findet man in der Karl-Nolan-Straße 2-4.

Wasserwege Die Familienführung von der Umweltstation Augsburg ist eine Entdeckungsreise. Tine Klink führt ihre Gäste von der Stadtmetzg über die Kresslesmühle, durch die Altstadt bis zum Holbeinplatz entlang der Wasserwege. Dabei geht sie auf die Bedeutung der Bäche und Kanäle in Augsburg ein. Die Führung eignet sich auch für Kinder und startet um 11 Uhr und um 13 Uhr am Metzgplatz 1. Eine Anmeldung ist noch bis Freitag, 7. September, unter der Telefonnummer 0821/3246074 oder unter veranstaltungen@us-augsburg.de möglich. (elke)

Programm Weitere Informationen zum „Tag des offenen Denkmals“ gibt es im Internet unter www.augsburg.de/freizeit/feste-und-maerkte/tag-des-offenen-denkmals/

