vor 21 Min.

235 Zimmer und 500 Betten: Hier entsteht das größte Augsburger Hotel

Nahe der Wertachbrücke entsteht an der Langenmantelstraße ein Leonardo-Hotel mit 235 Zimmern.

Plus An der Wertachbrücke nahe des Augsburger Plärrers wächst der Komplex der Hotelkette Leonardo nach oben. Im Herbst soll das Hotel eröffnet werden.

Die Bauarbeiten für das Leonardo-Hotel nahe der Oberhauser Wertachbrücke gehen voran: Inzwischen steht der Komplex mit dem markanten siebenstöckigen Kopfbau in den Langenmantelstraße. Mit 235 Zimmern und etwa 500 Betten wird das Hotel der größte Betrieb in Augsburg werden. Im Oktober, so Leonardo auf Anfrage, sollten die ersten Gäste dort logieren.

