2750 Euro teures Fahrrad in Augsburg gestohlen

Unbekannte haben ein 2750 Euro teures Fahrrad in Augsburg entwendet. Das Gefährt war mit einem Schloss an einem Radständer festgemacht.

In der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter oder eine Täterin in der Gögginger Straße (auf Höhe der 20er-Hausnummern) ein hochwertiges Fahrrad der Marke Rotwild gestohlen. Das Rad war vor einem Haus mit Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Das blau/rote Herrenfahrrad hat einen Wert von 2750 Euro.

Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch stahl ein Unbekannter in der Jörg-Seld-Straße (Textilviertel) ein braunes Mountainbike der Marke Trek. Das abgesperrte Rad stand in einem Hinterhof und ist etwa 900 Euro wert. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 0821/323-2710. (skro)