Alkohol und Drogen: Polizei erwischt Verkehrssünder

Die Polizei kontrollierte am Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol beziehungsweise Drogen standen.

Nach Alkohol roch ein 26-jähriger Autofahrer, der am Freitagabend in Lechhausen in der Südtiroler Straße von der Polizei kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von knapp 1, 2 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Weitere Kontrollen gab es Samstagnacht an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet. Am Roten Tor, in der Gögginger Straße und Donauwörther Straße wurden E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Zwei von ihnen waren mit rund 0,9 beziehungsweise 0,8 Promille unterwegs, der Dritte stand deutlich unter Einfluss von Drogen, so die Polizei. Ein Urintest sei positiv verlaufen. Alle drei werden nun entsprechend angezeigt. (eva)