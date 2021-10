Auto steht in einer Tiefgarageneinfahrt in Flammen

Der Fahrzeugbrand in der Inninger Straße hätte für das angrenzende Gebäude gefährlich werden können. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Bei einem potenziell gefährlichen Autobrand in der Inninger Straße konnte die Feuerwehr am Samstag Schlimmeres verhindern: Am Abend wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in der Inninger Straße gerufen. Ein Pkw hatte in einer Tiefgaragenabfahrt Feuer gefangen. Weil das brennende Auto in der Nähe zum Gebäude stand, wurden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten und der Berufsfeuerwehr alarmiert. 18 Retter und fünf Fahrzeuge waren im Einsatz. Der Pkw konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Nachbarn aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach einer abschließenden Kontrolle des PKW und angrenzender Flächen konnte die Einsatzstelle den Fall an die Polizei übergeben. Zur Brandursache und Schadenshöhe laufen jetzt Ermittlungen. (eva)