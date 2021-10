Brand in Karolinenstraße: Betroffene erhalten nun Spenden der Bürgerstiftung

Der Großbrand in der Augsburger Karolinenstraße hat eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Betroffenen ausgelöst. Nun werden Spendengelder ausgezahlt.

Bei dem verheerenden Großbrand im Haus in der Karolinenstraße Mitte September haben 25 Mieterinnen und Mieter nicht nur auf einen Schlag ihr Dach über dem Kopf verloren. Auch ihr Besitz wurde vernichtet. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung war groß. Unter anderem sammelte die Stiftung "Beherzte Menschen" unter Vorsitz von Lothar Roser Geld für die Betroffenen. Dabei kamen 41.176 Euro zusammen, wie die Stadt mitteilt.

Brand in Karolinenstraße: OB Weber würdigt Hilfsbereitschaft

Das Spendenkonto ist mittlerweile geschlossen. Die Bürgerstiftung hat die Höhe der jeweiligen Zahlung an die Betroffenen festgelegt. Die Auszahlung an die Geschädigten des Brandes erfolgt über das Sozialreferat der Stadt Augsburg. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) würdigt das Engagement der Stiftung und der Menschen, die gespendet haben.

30 Bilder Feuer in der Augsburger Karolinenstraße: Die Bilder vom Einsatz Foto: Jörg Heinzle, Christina Heller-Beschnitt, Isabel Schmidhuber

"Die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger für die so plötzlich in Not Geratenen hat die Erwartungen bei weitem übertroffen. Das ist ein deutliches Zeichen für den Zusammenhalt der Augsburger Bevölkerung in schwierigen Situationen." Ihr Dank gelte auch jenen, die unmittelbar nach dem Großbrand konkrete Hilfsangebote gemacht haben. (ina)

