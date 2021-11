Die Radstation in Augsburg eröffnet ihre erste Filiale im Textilviertel

Das Geschäft mit Fahrrädern läuft hervorragend. Die Radstation am Hauptbahnhof expandiert jetzt innerhalb Augsburgs. Welche Pläne Geschäftsführer Thomas Lis verfolgt.

Augsburg ist Fahrradstadt. Die Stadt baut neue Radwege. Die Nachfrage nach Zweirädern ist groß. Bekannt ist die Radstation am Augsburger Hauptbahnhof. Geschäftsführer ist Thomas Lis, der bis Ende April 2020 für Pro Augsburg im Stadtrat saß. Lis hat Expansionspläne für sein Unternehmen.

Fahrrad-Geschäft Radstation expandiert innerhalb von Augsburg

Entstanden ist die Radstation aus dem früheren Geschäft Zweirad Bäuml, das am Jakobertor angesiedelt war. "Wir kommen bei Radstation mit dem stark wachsenden E-Bike- und Lastenradmarkt an unsere Kapazitätsgrenzen", sagt Lis. Deshalb habe man sich entschlossen, trotz durch Corona deutlich erschwerte Bedingungen eine Filiale zu gründen. Im Textilviertel habe man in den renovierten Hallen der Augsburger Kammgarnspinnerei zusätzliche Kapazitäten für Service und Verkauf geschaffen. Die Eröffnung ist am Mittwoch.

Der Sohn von Thomas Lis übernimmt demnächst das Geschäft

Für Thomas Lis naht so langsam der Abschied aus dem Berufsleben. Die Filialgründung ist mit einem Generationenwechsel verbunden. Lis informiert: "Nach langen und wechselhaften 30 Jahren ziehe ich mich langsam aus dem Tagesgeschäft zurück und übergebe Schritt für Schritt an meinen jüngsten Sohn Lukas." (möh)

