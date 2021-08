Einbruchsserie im Spickel setzt sich fort

Die Polizei meldet weitere Einbrüche im Stadtteil Spickel und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei meldet weitere Einbrüche im Stadtteil Spickel: In der Zeit von Freitag bis Montag verschaffte sich eine unbekannte Person über ein eingeschlagenes Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Malmedystraße. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner und durchsuchte das gesamte Haus. Der Diebstahlschaden konnte noch nicht beziffert werden, so die Polizei. In den zurückliegenden Tagen gab es vermehrt Einbrüche im Spickel.

In den vergangenen Tagen wurde auch in ein unbewohntes Haus in der Carron-du-Val-Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich durch das Einschlagen einer Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Da das Haus leer steht, blieb der Täter vermutlich ohne Beute. Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (möh)

