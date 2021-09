Augsburg

12:00 Uhr

Fußgänger bei Autorennen durch Augsburg verletzt: Fahrer vor Gericht

Plus Wegen zweier Autorennen in der Augsburger Innenstadt und in Lechhausen müssen sich zwei Autofahrer vor Gericht verantworten. In einem Fall war ein Fußgänger verletzt worden.

Von Michael Siegel

Holprige Aufarbeitung zweier Autorennen in Augsburg vor Gericht: Ein 23-Jähriger wurde von seiner Anwaltskanzlei alleingelassen, er erreichte aber eine reduzierte Geldbuße von 1800 Euro plus 14 Monate Führerscheinsperre. In einem anderen Fall wurde das Verfahren ausgesetzt, weil zunächst ein Gutachten erstellt werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

