Täter bricht in der Nacht drei Autos in Göggingen auf

Einer oder mehrere Unbekannte haben an drei geparkten Fahrzeugen im Augsburger Stadtteil Göggingen Scheiben eingeschlagen.

Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. In der Karl-Nagel-Straße wurde die Beifahrerscheibe eines Taxis der Marke Mercedes demoliert. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Ebenfalls in der Karl Nagel-Straße wurde die hintere, linke Scheibe eines grauen Pkw Opel zerstört und ein rot-schwarzer Rucksack entwendet.

Aus einem blauen Pkw Opel in der Promenadestraße stahlen der oder die Täter eine Geldbörse mit Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Zuvor war die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710. (ina)