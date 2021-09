Aggressiver Mann belästigt am Augsburger Königsplatz Passanten

Für einen 36 Jahre alten Mann hat der Weg vom Augsburger Königsplatz direkt in die Arrestzelle der Polizei geführt.

Ein Mann hat am Montagmittag, kurz vor 13 Uhr, Passanten am Augsburger Königsplatz angegangen. Wie die Polizei berichtet, war der 36-Jährige erheblich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Promillewert von fast 2,8.

Nach einer eindringlichen Belehrung erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis, dem er zunächst auch nachkam. Doch nach wenigen Minuten kehrte er zurück und wurde wieder auffällig. Die Polizei sah sich das nicht mehr länger an und nahm ihn in Gewahrsam. Den Rest des Tages musste er in einer Arrestzelle verbringen. (ina)