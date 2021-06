Gruppenschlägerei mit Gürteln und Eisenstange in Lechhausen

Zwei Personengruppen gehen am Lechufer in Lechhausen aufeinander los. Dabei tragen sie Striemen und Platzwunden davon. Die Polizei ermittelt, ob auch ein Messer im Spiel war.

Ein Streit am Lechufer an der Flößerpark-Unterführung ist am Freitag zu einer Schlägerei ausgeartet, bei der auch Gürtel und eine Eisenstange zum Einsatz kamen. Ob auch ein Messer gezogen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Zu dem Zwischenfall kam es, als zwei Personengruppen am Lechufer aufeinander trafen und es dabei wohl zu Beleidigungen kam. Kurz darauf eskalierte die Situation. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei gingen die beiden Personengruppen aufeinander los. Dabei sollen mehrere Gürtel und eine Eisenstange als Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein. Derartige Gegenstände wurden kurz darauf von den alarmierten Polizeibeamten aufgefunden und sichergestellt. Ebenfalls wurden die Personalien und der Hergang aufgenommen.

Der Aussage eines Beteiligten, dass ein Messer im Spiel gewesen sein soll, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Drei Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren mussten aufgrund Ihrer Verletzungen - Platzwunden am Kopf und Striemen am Körper - ins Klinikum gebracht werden. Die vier Männer der anderen Gruppe im Alter von 17 bis 44 Jahren waren ebenfalls durch Striemen verletzt, verneinten jedoch eine ärztliche Behandlung. Gegen mindestens sieben beteiligte Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (att)