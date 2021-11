Mahnwache am Augsburger Königsplatz erinnert an die Opfer häuslicher Gewalt

Am Augsburger Königsplatz wurde bei einer Mahnwache an Frauen erinnert, die 2020 ihr Leben aufgrund häuslicher und sexualisierter Gewalt verloren haben.

Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger haben sich am frühen Donnerstagabend zu einer Mahnwache auf dem Augsburger Königsplatz zusammengefunden. Es wurde Frauen gedacht, die 2020 in Zusammenhang mit häuslicher und sexualisierter Gewalt getötet wurden. Unter dem Motto "Nein zu Gewalt an Frauen" entzündeten die Teilnehmer 139 Kerzen - eine für jede getötete Frau.

Mahnwache in Augsburg: Nein zu Gewalt an Frauen

Ausgetragen wurde die Mahnwache vom Aktionsbündnis "Nein zu Gewalt gegen Frauen" unter der Leitung von Ursula Schell. Es wurden stellvertretend für alle Opfer acht Geschichten von getöteten Frauen vorgetragen. Die Gleichstellungsbeauftragte Barbara Emrich wohnte der Veranstaltung vonseiten der Stadt bei. Musikalisch wurde die Mahnwache von der Saxophonistin Agnes Reiter untermalt.