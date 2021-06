Augsburg

12:00 Uhr

Nach diesem bekannten Vorbild entstand der Augsburger Hotelturm

Plus Am 1. März 1971 wurde Richtfest für den Hotelturm gefeiert. Der Bau von Augsburgs höchstem Gebäude war sehr umstritten. Ein Rückblick.

Von Franz Häußler

Der Augsburger Otto Schnitzenbaumer war in den 1960er Jahren ein ungewöhnlicher Unternehmer, der Wert auf seinen Bekanntheitsgrad legte. Sollte ein von ihm initiiertes Bauwerk in seiner Heimatstadt Augsburg die Krönung darstellen? So deuteten vor über 50 Jahren Kritiker eines ungewöhnlichen Bauprojekts die Ankündigung, er wolle mit Europas höchstem Hotelturm ein "Wahrzeichen für das neuzeitliche Augsburg" schaffen. Das war im Jahr 1969.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen