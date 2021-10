Augsburg

vor 40 Min.

"Princess for one day": Augsburgerinnen stehen eine Stunde im Scheinwerferlicht

Plus Beim Format "Princess for one day" lassen sich Frauen professionell stylen und fotografieren. In Augsburg machen 80 Frauen mit - und zwei erzählen, warum.

Von Hjördis Diestel

Fotograf Guido Karp scheint eine Marktlücke entdeckt zu haben: Er macht Frauen für einen Tag zu Prinzessinnen. Seit 2002 tourt er mit einem professionellen Stylingteam durch Deutschland, um ihnen ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen: "Zuerst werden die Frauen gestylt und danach von meinem Mann abgelichtet. Er kann aus jeder Teilnehmerin ihr schönstes Lächeln holen", sagt Nicole Karp selbstbewusst, die gleichzeitig Veranstalterin und Frau des Fotografen ist. Diese Woche machte Karp im Augsburger Hotel Alpenhof Station. Rund 80 Teilnehmerinnen kamen, um das Beste aus sich herauszuholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

