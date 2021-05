Augsburg

So ist die Stimmung bei Augsburger Schülern vor dem Corona-Abitur

Die Abiturprüfungen beginnen am Mittwoch. 950 Gymnasiasten sind es in Augsburg.

Plus Ihre Oberstufe war geprägt von der Pandemie, am Mittwoch beginnen die Prüfungen. Welche Vorteile ein Abitur während Corona hat und was diese Augsburger Schüler danach vorhaben.

Von Leonhard Pitz

Abiturprüfung - bei diesem Wort denkt man unweigerlich an Schülermassen, die in Turnhallen über Gedichten brüten oder hektisch in ihre Taschenrechner tippen. Oder man denkt an feiernde junge Menschen, die in großen Gruppen vor dem Schulgebäude auf die erfolgreich abgelegten Prüfungen anstoßen. All das ist auch dieses Jahr wieder nicht möglich. Zum zweiten Mal finden die Abiturprüfungen während der Corona-Pandemie statt. Für die Schulen bedeutet das großen Aufwand - doch wie ist die Stimmung bei den Abiturienten?

