Augsburger Studentin tritt am Sonntag bei "The Voice of Germany" auf

Die Augsburger Jurastudentin Raya Despodovska ist am Sonntag in der TV-Castingshow "The Voice of Germany" zu sehen. Welchen Titel die 25-Jährige dann singt.

Bereits vor ihrem Studium in Augsburg wollte sich Raya Despodovska bei der Castingshow "The Voice of Germany" anmelden, entschied sich aber im letzten Moment gegen eine Teilnahme. "Ich fühlte mich dafür noch nicht reif." Nun wagte sie nach ihrem ersten juristischen Staatsexamen einen zweiten Versuch und hatte Glück. Sie wurde in die sogenannten "Blind Auditions", also dem Vorsingen vor der Jury um Sarah Connor und Mark Forster, die dabei die Kandidaten nicht sehen, sondern nur hören können, eingeladen.

Raya Despodovska war erst nach der vierten Klasse mit ihrer Familie aus dem heutigen Nord-Mazedonien nach Deutschland ausgewandert. Den zwischenzeitlichen Höhepunkt ihrer Gesangskarriere stellte 2013 der Gewinn eines Gesangs-Wettbewerbs in Sonthofen dar. Dort wohnt die 25-Jährige seit Beginn der Corona-Pandemie auch vorübergehend wieder.

Der Auftritt der Augsburger Studentin bei TVOG 2021

Zur Aufzeichnung der Auftritte bei "The Voice of Germany", die im Juni stattfanden, wurde Raya neben ihren Eltern auch von guten Freunden und einem ehemaligen Musiklehrer begleitet. Eine besondere Situation ist Raya von ihren Auftritten im Fernsehen in Erinnerung geblieben. In dem Moment als sie die Bühne betrat und die Ballade "Russian Roulette" von Rihanna vortrug, war jegliches Lampenfieber wie weggespült. Ihrer Meinung nach ihr bisher bester Auftritt. Sie hofft, dass ihre Reise bei "The Voice of Germany" noch lange fortdauern wird.

Dieser Auftritt sowie weitere Blind Auditions werden am Sonntag, 24. Oktober, ab 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen sein.

Lesen Sie dazu auch