Unbekannte Person beschädigt geparktes Auto in der Innenstadt

Der Sachschaden an einem geparkten Auto in der Augsburger Innenstadt liegt bei 3500 Euro. Die Polizei hat zumindest einen ersten Verdacht.

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr wurde ein in der Vogelmauer (Höhe Hausnummer 27) geparkter Opel ringsherum mit einem Schlüssel oder ähnlichem Gegenstand zerkratzt. Und zudem noch mit einem Milkshake beworfen, dessen Inhalt sich über das Fahrzeug verteilte. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 3000 Euro.

Als mögliche Verursacherin könnte ersten Erkenntnissen zufolge eine noch unbekannte Frau in Frage kommen, die anschließend als Beifahrerin in einen Pkw einstieg und wegfuhr. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet und Spuren gesichert. Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323 2110. (möh)