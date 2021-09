Unfallfluchten in Lechhausen und Antonsviertel: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben an zwei geparkten Autos in Lechhausen und im Antonsviertel erheblichen Schaden angerichtet, ohne sich darum zu kümmern.

Die Polizei bittet bei zwei Unfallfluchten mit erheblichem Schaden um Hinweise: In Lechhausen wurde zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen ein abgestellter, schwarzer Pkw Audi A1 in der Linken Brandstraße in Höhe der 50er-Hausnummern angefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro in Form einer tiefen Delle sowie Kratzern an der Heckstoßstange. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 melden.

Im Antonsviertel wurde am Dienstag zwischen 13.50 und 15 Uhr ein geparkter, roter Hyundai in der Gögginger Straße in Höhe der 30er-Hausnummern erheblich beschädigt. Die komplette linke Fahrzeugseite wurde zerkratzt und eingedellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0821/323-2710 entgegen. (eva)