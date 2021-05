Augsburg

Wie wird der Corona-Sommer in den Augsburger Stadtteilen?

Das waren noch Zeiten, als beim Stadtteilfest in Pfersee Leonora Weber (hinten) vom SK Rochade sowie (von links) Marius und Eric sich ohne Abstand in die Welt des Schachs hineindenken konnten.

Plus Vereine und Kulturschaffende hätten viele Ideen, wie in den Augsburger Stadtteilen das gesellschaftliche Leben wieder starten kann. Doch noch immer hängt alles von den Infektionszahlen ab.

Von Silvia Kämpf

Was erwartet die Bürger der Augsburger Stadtteile im zweiten Corona-Sommer? Schon jetzt diskutieren die Verantwortlichen in regelmäßigen „Video-Schalten“, was möglich ist. Eifrig am Organisieren etwa ist der Bürgertreff Holzerbau mit seinem Vorsitzenden, SPD-Stadtrat Gregor Lang. Doch auch anderswo wird hoffnungsvoll nach vorne geblickt.

