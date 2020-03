vor 31 Min.

Augsburg trauert um die älteste Bürgerin

Isabella Paneutz ist am Montag im Alter von 108 Jahren gestorben. Die älteste Augsburgerin hatte bis zuletzt ein selbstbestimmtes Leben geführt.

Nicht rauchen, nicht trinken und jeden Tag eine Portion Obst. Darauf schwor Augsburgs bislang älteste Bürgerin Isabella Paneutz. Diese Regeln haben ihr ein langes Leben beschert: Paneutz wurde 108 Jahre alt. Am Montagmorgen ist sie gestorben – wenige Wochen vor ihrem 109. Geburtstag Mitte April.

Die Augsburgerin führte bis zuletzt ein selbstbestimmtes Leben, sagt Franz Miller, Leiter ihrer betreuten Wohngemeinschaft Labyrinthos, in der die älteste Bürgerin Augsburgs lebte. „Sie hat selbst entschieden, nach und nach weniger zu essen. Zum Schluss ist sie friedlich eingeschlafen.“ Wie hatte Isabella Paneutz zuletzt immer wieder gesagt: „Ich darf das. Ich bin schließlich über hundert.“

Älteste Augsburgerin war bis zuletzt "gut beieinander"

Isabella Paneutz war bis zuletzt „recht gut beieinander“, ist zu erfahren. Selbst Stürze mit Schlüsselbeinbruch hatte sie in den vergangenen Jahren noch gut weggesteckt. Betreut wurde sie seit 2006 durch ihre einzige noch lebende Angehörige, ihre Großnichte Claudia Jenewein. Ihren Ehemann, ihre Familie und ihre Freunde hat Paneutz zum Teil lange überlebt.

In den Gesprächen, die immer wieder mit der ältesten Augsburgerin geführt wurden, zeigte sie sich stets optimistisch. Sie habe ihre eigenen Methoden, zufrieden zu sein: „Abends, wenn ich nicht einschlafen kann, überlege ich mir, wo ich überall gewesen bin in meinem Leben“, sagte sie einmal bei einem Interview. Und die Seniorin konnte sich dann stets an viele Orte zurückerinnern, an verschiedene Länder und Lebenslagen.

Isabella Paneutz ging nach dem Krieg in die USA

Paneutz wuchs auf einem Bauernhof in Dillingen auf, lernte schon früh Englisch und Französisch und sprach diese Sprachen schließlich fließend fließend. Diese Kenntnisse nutzte sie nach dem Zweiten Krieg, um in den USA zu arbeiten – als Chefsekretärin für die Ölfirma Pure Oil. Sie heiratete, als sie nach Augsburg zog, und reiste später mit ihrem Mann nach Frankreich, Portugal, Spanien, Afrika und Italien.

Seit dem Jahr 2009 lebte die Seniorin in der Wohngruppe Labyrinthos und etablierte dort auch ihre Art und Weise, alles für sich selbst zu entscheiden. Welches Kleid sie tragen wollte, was bei ihr auf den Teller kam – und dass sie, so weit das möglich war, auf Medikamente verzichtete. (ligi)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen