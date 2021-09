Autos raus: Wie die Bürgermeister-Fischer-Straße zur Fußgängerzone wurde

Plus Die Verbindung zwischen dem Augsburger Moritzplatz und Königsplatz gibt es seit 1904. Eine gewaltige Abbruchaktion schuf die Trasse. Heute prägen anstelle von Autos Fußgänger das Bild.

Die Bürgermeister-Fischer-Straße hat ihre einstige Verkehrsbedeutung verloren: Sie ist seit August 1979 eine Fußgängerzone. Geduldet sind dort normalerweise nur Straßenbahnen, Busse und Radfahrer. Der Autoverkehr ist zurückgedrängt. Dabei war dieser breite Straßenzug zwischen Moritzplatz und Königsplatz ab 1897 als wichtigste innerstädtische Ost-West-Verkehrsachse geplant.