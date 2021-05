Augsburger Geschichte

Blick in die Geschichte: Als der Fahrrad-Führerschein in Augsburg Pflicht war

Anno 1897 war ein Fahrrad-Führerschein in Augsburg Vorschrift. Der Ausweis von Friedrich Bergdold hat 124 Jahre überdauert. Über den Brauereidirektor ist einiges überliefert.

Von Franz Häußler

Am 15. Mai 1897 wurde für Friedrich Bergdold die Veloziped-Fahrkarte Nr. 2465 ausgestellt. Sie hat 124 Jahre überdauert. Das amtliche Dokument ist lediglich ein 8,5 mal 11 Zentimeter großer Vordruck auf dünnem Papier. Es ist unten beschnitten und war ursprünglich zweimal auf Miniformat gefaltet. Starke Gebrauchsspuren deuten darauf hin, dass es Friedrich Bergdold oftmals bei sich trug. Diese unansehnlich gewordene Veloziped-Fahrkarte löste Rückblenden in die Augsburger Verkehrsgeschichte und aufgrund des Inhabers in die Augsburger Brauereigeschichte aus.