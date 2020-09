17:36 Uhr

Auto überschlägt sich auf der A8 und landet auf Gegenfahrbahn

Ein Auto stößt auf der A8 bei Augsburg mit einem Lkw zusammen. Das Fahrzeug überschlägt sich und kommt auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Auf er Autobahn A8 kam es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger befuhr kurz vor der Anschlussstelle Augsburg West die mittlere Fahrspur. Rechts neben dem Lkw befand sich ein Pkw, Honda Jazz, dessen Fahrerin gerade abfahren wollte. Noch bevor die Frau auf den Ausfädelungsstreifen wechseln konnte, geriet die Sattelzugmaschine über die Markierung auf den rechten Fahrstreifen und stieß laut Polizeibericht mit dem Pkw zusammen. Das Auto wurde dabei quer zur Fahrtrichtung gedreht und vom Lkw weitergeschoben. Ein Reifen wurde hierbei vom Rad gezogen.

Unfall auf A8 bei Augsburg: Am Auto entstand ein Totalschaden

Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw nach links in die Betonmittelleitplanke, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die 46-jährige Autofahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der ebenfalls 46-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden von rund 3000 Euro. Der Schaden beim Lkw wird auf etwa 5000 Euro, der Schaden an den Betonleitplanken auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (ziss)

