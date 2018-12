07:57 Uhr

Bauarbeiten: Gesundbrunnenstraße wird wochenlang gesperrt

Im Sommer müssen Straßenbahngleise ausgetauscht und Leitungen erneuert werden. Zudem soll der Radweg auf die Fahrbahn verlegt werden

Im kommenden Sommer wird eine Großbaustelle über etliche Wochen in der Gesundbrunnenstraße den Verkehr blockieren: Die Stadtwerke müssen zwischen der Haltestelle Klinkertor und dem Senkelbach am Plärrer die Gleise der Straßenbahn auswechseln. Weil die Fahrbahn deswegen ohnehin blockiert ist, werden auch gleich Leitungen im Untergrund ausgetauscht und die Stadt Augsburg will etwas an der Radwegeführung ändern.

Laut Stadtwerken sind die Tramgleise so marode, dass sie kommendes Jahr zwingend ausgewechselt werden müssen. Voraussichtlich dauern die Arbeiten zwischen Juni und Mitte August. Dann müssen sie zwingend fertig sein, weil der Plärrer beginnt. Insofern könnte es sein, dass der Baubeginn noch etwas vorgezogen werden muss, so Baureferent Gerd Merkle (CSU).

Während der Bauarbeiten muss die Linie 4 unterbrochen werden. Sie wird dann zwischen Königsplatz und Wertachbrücke auf den Gleisen der 2er fahren. Laut Merkle ist zudem geplant, für Radfahrer an der Gesundbrunnenstraße etwas zu ändern. Sie sollen statt auf dem gemeinsamen Fuß-/Radweg durch die Grünanlage an der Blauen Kappe künftig auf einem Radfahrstreifen auf der Fahrbahn bergab geführt werden. Hintergrund ist, dass der Weg durch die Grünanlage zu schmal ist. Mit der Verlegung erziele man Verbesserungen für Fußgänger, so Merkle.

Auch Autofahrer werden sich voraussichtlich acht Wochen lang auf Änderungen einstellen müssen. Wenn die Gesundbrunnenstraße stadtauswärts gesperrt wird, will die Stadt den Verkehr entweder über die Volkhartstraße/Blaue Kappe umleiten oder die Schaezlerstraße/Klinkerberg auch nördlich des Justizpalasts stadtauswärts für den Verkehr freigeben. Die Einbahnstraße vorübergehend in beide Richtungen freizugeben berge wohl die geringere Staugefahr, so Merkle. (skro)

