vor 23 Min.

Bayerischer Verdienstorden für Eitel und Kammler

Es ist eine exklusive Auszeichnung, der Bayerische Verdienstorden. Nur 2000 lebende Personen dürfen ihn tragen. In der erlesenen Schar befinden sich nun auch Domkapellmeister Reinhard Kammler und Felicitas Eitel, Geschäftsführerin des Vereins „Ausbilden. Arbeiten. Unternehmen e.V.“, denen Ministerpräsident Markus Söder den Orden in der Münchner Residenz verlieh.

Felicitas Eitel engagiere sich seit Jahrzehnten in beispielgebender Weise und mit großem interkulturellen Verständnis für die Integration, würdigte sie Söder. Ihr Fokus liege dabei auf der Ausbildung und der Schaffung von beruflichen Perspektiven für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die Modellprojekte ihres Vereins haben bundesweit Nachahmer gefunden. Bereits 1998 hatte sie als Projektleiterin die Ausbildungsinitiative Ausländische Unternehmer ins Leben gerufen und dafür 2001 den Initiativsonderpreis des Bundespräsidenten erhalten.

Reinhard Kammler habe mit der Gründung der Augsburger Domsingknaben 1976 eine Tradition wiederbelebt, die am Hohen Dom zu Augsburg bis in das 15. Jahrhundert zurückreicht. „Er hat ein ganzheitlich musikalisch-pädagogisches Konzept entwickelt, mit dem er die Domsingknaben an die Spitze der deutschen und europäischen Knabenchöre geführt hat“, sagte Söder. Als Botschafter Augsburgs, Schwabens und Bayerns bewege sich der 1995 ernannte Domkapellmeister mit seinem Knabenchor erfolgreich im internationalen Musikbetrieb.

Mit dem Verdienstorden „ehren wir das vielfältige Engagement von großartigen Menschen, die Bayern einzigartig machen“, betonte Söder. Sie seien alle Vorbilder. (loi)

