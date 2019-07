04.07.2019

Bernd Beigl ist Gast in einer Quizshow

Der Augsburger ist Kandidat in der ARD

Von Lisa Gilz

Bernd Beigl hat schon einiges erlebt, dazu gehören Höhen und Tiefen. Er ist mit seiner Kulturküche insolvent gegangen, ist mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren und ist das, was der Duden wohl einen Abenteurer nennt. Den großen Lebensplan gibt es nicht, er macht lieber das, worauf er Lust hat und was er liebt. Dazu gehört seine große Leidenschaft für Sport und soziale Projekte. Nun ist eine neue dazugekommen: Beigl steht auch gerne vor der Kamera.

Nachdem er in der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ rausflog, weil sein afrikanischer Eintopf nicht so gut ankam, ergreift er nun die nächste Chance vor einem Millionenpublikum im Fernsehen – diesmal als Kandidat einer Quizshow. In der ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“ stellt er sich am Freitag schwierigen Fragen und kämpft mit drei Mitstreitern im Team um einen Sieg. Das Spielprinzip funktioniert so, dass jeder Einzelne des Teams in 60 Sekunden so viele Fragen wie möglich beantworten muss und für jede korrekte Antwort 500 Euro in die Spielkasse einbringt. Anschließend muss er sich dem Jäger, einem ausgewählten Quiznationalmannschaftsmitglied stellen, um in der Finalrunde noch mal im Team gegen diesen zu spielen. Jeder, der es schafft, sein erspieltes Geld gegen den Jäger zu verteidigen, muss in der Finalrunde wieder Fragen beantworten…

Aber um das Gewinnen geht es dem 52-Jährigen nicht, es ist die Herausforderung an ihn selbst, die er verlockend findet. Er möchte einfach alle Chancen mitnehmen, die sich auf dem Weg bieten, und dabei auch noch nette Leute kennenlernen. Mit seinen Mitstreitern aus der Sendung hat er noch Kontakt. Und ganz nach dem Zitat von Nelson Mandela, dass er als Aufmacher auf seinem Facebook-Profil hat: „Wenn man einen hohen Berg bestiegen hat, stellt man fest, dass es noch andere Berge zu besteigen gibt.“, hat Beigl auch schon ein nächstes Projekt im Sinn. Und so viel darf verraten werden: Er steht wieder vor der Kamera – und diesmal kann er sogar seine Leidenschaft für Sport zum Einsatz bringen.

Die Sendung „Gefragt – Gejagt“ ist am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr in der ARD zu sehen.

