vor 11 Min.

Betrunkener will Tankstelle anzünden: Mitarbeiter verhindert Explosion

Mehrere Polizeistreifen waren am Mittwochabend in Lechhausen im Einsatz.

Nur weil ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Augsburg-Lechhausen schnell reagierte, konnte dort am Mittwochabend Schlimmeres verhindert werden.

Der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Schillstraße in Lechhausen hat am Mittwochabend offenbar Schlimmeres verhindert. Ein Mann hatte nämlich versucht, die Tankstelle anzuzünden. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung gegen 19.45 Uhr. Wie die Polizei berichtet, provozierte ein 26-Jähriger auf dem Gelände einen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher. Er beleidigte sie und besprühte die jungen Leute mit einem Feuerlöscher.

Explosion an Tankstelle in Lechhausen verhindert

Zunächst konnten die Anwesenden den Mann vertreiben, allerdings kehrte kurz darauf mit einem Feuerzeug zurück. Laut Polizei betätigte er eine Zapfsäule und versuchte sie in Brand zu stecken. Ein Mitarbeiter der Tankstelle reagierte in dieser brenzligen Situation geistesgegenwärtig.

Er schaltete sofort die Förderanlage der Tankstelle ab. Der 26-Jährige ließ von seinem Vorhaben aber nicht ab. Er versuchte über weitere Zapfsäulen ein Feuer zu entfachen. Die Polizei betont, dass nur durch das rasche und umsichtige Handeln des Tankstellenmitarbeiters ein größerer Brand oder eine Explosion verhindert wurden.

Die hinzugerufenen Polizeistreifen nahmen den 26-Jährigen vor Ort widerstandslos fest. Der Mann stand merklich unter Alkoholeinfluss und kam in Polizeiarrest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsrichter des Amtsgericht Augsburg gegen den 26-Jährigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Beleidigung, der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und der versuchten schweren Brandstiftung erlassen. (ina)

