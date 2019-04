vor 53 Min.

Darum führt sie ihr Weg auf die Dult

Der Besuch des Freiluftkaufhauses an einem Montagvormittag hat seinen Reiz. Das wissen die treuen Besucher. Auch jüngere Menschen entdecken ihre Verbundenheit mit der traditionsreichen Veranstaltung

Von Tamara Meyer

Es ist Montag, kurz nach 11 Uhr. Die Dult zwischen der Vogelmauer und dem Jakobertor startet in ihre zweite und letzte Woche. Viele Augsburger schätzen die Einkaufsmöglichkeiten auf der 1000 Meter langen Kaufstraße mit ihren 115 Händlern. War der Start in der vergangenen Woche noch von Sonnenschein geprägt, sieht es am Montag eher regnerisch und grau aus. Die meisten Menschen, die vormittags über die Dult laufen, sind auf dem Weg in die Innenstadt oder in die City-Galerie, um dort im Warmen und Trockenen einkaufen zu gehen.

Für die Händler ist dieser Montag eher ein ruhiger Start in die neue Dultwoche. Das Bild ist geprägt von älteren Menschen und Familien mit kleinen Kindern. Einige Besucher scheint das schlechte Wetter jedoch nicht davon abzuhalten, über die Dult zu schlendern. Manch einer besucht sogar genau aus diesem Grund die Dult, wie der 64-jährige Klaus Saur. „Ich gehe extra nicht am Wochenende, sondern nur unter der Woche auf die Dult und am besten auch, wenn es regnet. Da hat man dann seine Ruhe“, sagt er lächelnd. Er besuche die Dult mit seiner Frau regelmäßig. Sie versuchen, auch nur das zu kaufen, was sie brauchen, so wie an diesem Montagvormittag: „Dieses Mal habe ich eine Pfanne gekauft“, sagt Saur mit einer Tüte in der Hand, in der sich die gekaufte Pfanne befindet. Das Ehepaar hat es „als Tradition“ eingeführt, neue Pfannen immer auf der Dult zu kaufen, wenn eine gebraucht werde.

Auch Ingrid Mertens, 70 Jahre alt, liebt es, mit ihrer Familie über die Augsburger Dult zu gehen. Sie kauft vor allem bei den Gewürz- und Teeständen ein. „Ich habe Gewürze gekauft, türkischen Honig, Tee und fürs Fensterputzen eine neue Gummilippe.“ Sie mag es sehr gerne auf der Dult, sagt sie. Und gehe auch mal allein. Schlechtes Wetter halte sie nicht davon ab, einen Bummel über die Dult zu machen.

Es sind auch ein paar jüngere Menschen auf der Dult unterwegs. Das Pärchen Julia Lehr, 19 Jahre, und Dennis Mandl, 23 Jahre, möchte später ins Kino. Bis zum Filmbeginn wollen die beiden auf der Dult verbringen. „Wir schlendern gemütlich über die Dult und haben nicht geplant, etwas zu kaufen. Aber wenn wir etwas sehen, was uns gefällt, dann kaufen wir das.“ Bislang gab es einen Krapfen für Dennis Mandl. Julia Lehr kommt aus München. „Ich möchte den Tag entspannt verbringen“, sagt sie. Für Dienstag gibt es bereits einen Plan: Dann geht’s auf den Plärrer.

Der 25-jährige Cem-Inan Yildirim läuft mit seinem Hund über die lange Einkaufsstraße in der Jakobervorstadt: „Eigentlich wollte ich nur mit meinem Hund Gassi gehen. Da ich hier wohne, bietet sich der Weg über die Dult gut an.“ Er findet die Dult an sich ganz schön und weiß, dass dahinter auch eine lange Tradition steckt, aber der Funken sei bei ihm noch nicht so richtig übergesprungen. „Für Kinder hat die Dult auf jeden Fall ihren Reiz. Ich kaufe mir selbst hier normalerweise nichts. Aber bei der Riesenbosna konnte ich dann doch nicht widerstehen“, gibt Yildirim zu. Ein Problem erkennt der Anwohner jedoch: Die Parksituation zur Zeit der Dult sei schwierig.

Der Abstecher am Montag vermittelt den Eindruck, dass sich die Dult für einen entspannten Tag abseits der üblichen Geschäfte in der Innenstadt anbietet. So sehen es die Besucher übereinstimmend. Das Schöne ist, sagen die treuen Dult-Kenner, dass die Tradition gepflegt werde: Viele Händler sind seit vielen Jahren dabei. Es gibt persönliche Kontakte.

Die Dult dauert noch bis einschließlich Sonntag, 5. Mai. Sie ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Themen Folgen