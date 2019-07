vor 34 Min.

Das Planschbecken im Familienbad ist vorerst gesperrt

Das Familienbad gilt als das beliebteste Bad in Augsburg. Vorübergehend ist das Planschbecken gesperrt. Archivbild

Badegäste des Augsburger Familienbades an der Schwimmschulstraße müssen vorübergehend eine Einschränkung hinnehmen.

Die Temperaturen steigen in diesen Tagen und ausgerechnet jetzt ist das Planschbecken im Familienbad in der Schwimmschulstraße vorübergehend gesperrt. Das teilt die Stadt Augsburg am Montagabend mit. Technische Gründe werden dazu angeführt. Die Liegewiese sowie die restlichen Schwimmbecken sind von der Sperrung nicht betroffen. Wie lange das Planschbecken unzugänglich bleibt, steht noch nicht fest. (ina)

