vor 28 Min.

Das Theater verschwindet hinter Baucontainern

Vor dem Großen Haus wurde ein Container-Dorf aufgestapelt. Nun beginnt die Sanierung im Inneren. In diesem Jahr dreht sich vieles um die Schadstoffsanierung. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten 2023/24.

Die Sanierungsarbeiten im Theater gehen nach jahrelangen Planungen und Vorbereitungen jetzt richtig los: Ein Zeichen dafür ist das Baucontainer-Dorf, das in den vergangenen Nächten vor dem Großen Haus aufeinander gestapelt wurde. Dort werden in den kommenden Jahren Bauarbeiter und Ingenieure residieren. In diesem Jahr werden im Großen Haus Aufzüge demontiert und schadstoffbelastete Bauteile entfernt. Zudem werden Teile der Bühnentechnik ausgebaut. Im Anschluss der Schadstoffsanierung beginnt der Abbruch nicht-statischer Teile. Parallel wird ab April die Brechtbühne an der Kasernstraße abgebaut. Die Arbeiten werden bis 2023/24 dauern. (skro)

