Das ist an den "Augsburger Wassertagen" geboten

Das historische Wasserwerk am Hochablass kann am Sonntag besichtigt werden.

In der Wasserstadt Augsburg beginnen am Sonntag im Rahmen der Welterbe-Bewerbung die Wassertage. Das Programm ist vielversprechend.

Augsburg möchte mit seiner historischen Wasserwirtschaft den Sprung in die Welterbeliste der Unesco schaffen. Die Bewerbung geht in den kommenden Wochen in die entscheidende Phase.

Im Vorfeld der Entscheidung, die im Sommer 2019 fällt, findet deshalb zum Beispiel ab 15. Juni die große Sonderausstellung „Wasser Kunst Augsburg – Die Reichsstadt in ihrem Element“ im Maximilianmuseum statt. Am Sonntag, 6. Mai, beginnen bereits die von der Regio Augsburg Tourismus GmbH zum sechsten Mal organisierten „Augsburger Wassertage“. Termin ist jeweils der erste Sonntag von Mai bis Oktober.

An den Wassertagen 2013 konnten Besucher in den Wassertürmen am Roten Tor einen Teil der unterirdischen Kanäle Augsburgs begutachten. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

"Wassertage Augsburg": 48 Seiten Programm

Die Programmbroschüre fällt dieses Jahr mit 48 Seiten besonders umfangreich aus. Das liegt laut einer Pressemitteilung einerseits an der Programmvielfalt, aber auch daran, dass etliche Veranstaltungen zwischen den sechs „Wassertagen“ vorgestellt werden.

Die Broschüre „Augsburger Wassertage 2018. Wasserwerke, Wasserkraft, Wasserkraftwerke – Welterbe?“ ist bei der Tourist-Information am Rathausplatz erhältlich.

Im Internet findet man die Broschüre unter www.augsburg-tourismus.de oder unter www.augsburg.de/welterbe.

Das Programm der "Wassertage Augsburg" am 6. Mai

Wasserwerk am Roten Tor , Großer und Kleiner Wasserturm – 10 bis 16 Uhr: Wasserturmführungen; 14 und 15 Uhr: Kurzvortrag „Das Element Wasser in der bildenden Kunst – die Augsburger Prachtbrunnen“. Eintritt: 3 Euro/Kinder bis 16 Jahre 1 Euro/Kinder bis 6 Jahre frei.

, Großer und Kleiner Wasserturm – 10 bis 16 Uhr: Wasserturmführungen; 14 und 15 Uhr: Kurzvortrag „Das Element Wasser in der bildenden Kunst – die Augsburger Prachtbrunnen“. Eintritt: 3 Euro/Kinder bis 16 Jahre 1 Euro/Kinder bis 6 Jahre frei. Unterer St.-Jakobs-Wasserturm – 11 Uhr: Wasserturmführung mit dem Vortrag „Vom Wasserrad bis zur Turbine“ (begrenzte Teilnehmerzahl); Anmeldung unter: 0821/518804.

– 11 Uhr: Wasserturmführung mit dem Vortrag „Vom Wasserrad bis zur Turbine“ (begrenzte Teilnehmerzahl); Anmeldung unter: 0821/518804. Wasserkraftwerk am Hanreibach – ab 15 Uhr: Führungen „Tatort Wasserkraftwerk am Hanreibach“ (begrenzte Teilnehmerzahl); Vortrag „Gewässerschutz in Augsburgs Kanalsystem“; Schwemmgut-Flohmarkt; Anmeldung: 0821/606121

– ab 15 Uhr: Führungen „Tatort Wasserkraftwerk am Hanreibach“ (begrenzte Teilnehmerzahl); Vortrag „Gewässerschutz in Augsburgs Kanalsystem“; Schwemmgut-Flohmarkt; Anmeldung: 0821/606121 Historisches Wasserwerk am Hochablass – 12 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür; 15 Uhr: Wasserwerksführung (begrenzte Teilnehmerzahl)

– 12 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür; 15 Uhr: Wasserwerksführung (begrenzte Teilnehmerzahl) Klärwerk Augsburg – 10 Uhr: Führung durch das Klärwerk (Klärwerkstraße 10, Augsburg), Eintritt frei (Dauer: 2 Stunden, Wegstrecke: 2 bis 3 km).

– 10 Uhr: Führung durch das Klärwerk (Klärwerkstraße 10, Augsburg), Eintritt frei (Dauer: 2 Stunden, Wegstrecke: 2 bis 3 km). Wasserkraftwerk Langweid/Lechmuseum Bayern – 10 bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür

– 10 bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür Klostermühlenmuseum Thierhaupten – 14 bis 17 Uhr: Besichtigung des Museums mit kurzer Einführung; Eintritt: 2,50/Kinder bis 6 Jahre frei

– 14 bis 17 Uhr: Besichtigung des Museums mit kurzer Einführung; Eintritt: 2,50/Kinder bis 6 Jahre frei Radtour durch das Textilviertel – 14 bis 17 Uhr: Radtour für Erwachsene zu Stationen im Augsburger Textilviertel (begrenzte Teilnehmerzahl); Treffpunkt: swa-Radleihstation an der Hochschule Augsburg/Haunstetter Straße; Kosten: 7 Euro; Anmeldung: info@geschichtsagentur-augsburg.de

– 14 bis 17 Uhr: Radtour für Erwachsene zu Stationen im Augsburger Textilviertel (begrenzte Teilnehmerzahl); Treffpunkt: swa-Radleihstation an der Hochschule Augsburg/Haunstetter Straße; Kosten: 7 Euro; Anmeldung: info@geschichtsagentur-augsburg.de Der nächste Vortrag findet am 8. Mai (18.30 Uhr) im Zeughaus statt: Dr. Jens Soentgen vom Wissenschaftszentrum Umwelt der Uni referiert zur Philosophie und Chemie des Wassers.

