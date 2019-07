15.07.2019

Das ist beim Kulturkanal-Festival in der Altstadt geboten

Beim Kulturkanal-Festival steht die Kunst von 15 Künstlern an den Kanälen im Mittelpunkt.

Der Augsburger Altstadtverein veranstaltet am Samstag das Kulturkanal-Festival. Was Besucher erwartet.

Kunst, Kulinarik und Musik sind beim diesjährigen Kulturkanal-Festival am Samstag, 20. Juli, in der Augsburger Altstadt geboten. Im Mittelpunkt stehen dabei Holbeinplatz, Vorderer und Mittlerer Lech.

Kulturkanal-Festival in der Altstadt: Termin und Programm

Das Fest veranstaltet der Augsburger Altstadtverein. Es beginnt um 13 Uhr mit sogenannten „Genussinseln“. Geschäfte im Vorderen Lech und am Holbeinplatz bieten Spezialitäten an. Um 18 Uhr startet das Programm auf dem Holbeinplatz mit der Band „Duosolemio“. Bürgermeisterin und Schirmherrin Eva Weber hält um 18.45 Uhr ihre Begrüßungsrede, danach geht es bis 23 Uhr weiter mit italienischer Musik.

Im Mittelpunkt steht vor allem aber die Kunst von 15 Künstlern an den Kanälen, die durch die Altstadt fließen. Beim Kulturkanal-Festival aalen sich unter Wasserwelt-Zelten nicht nur Brunnenfiguren Nixen, Neptun, Canalinauten und Mischwesen, sondern auch Boote und Surfer. Gewebe, Netze und Hängematten aus Metall, Garn und Fadenspulen weisen auf die ehemalige Handwerkerzünfte in der Altstadt hin. Unter anderem wird gezeigt, wie in den Kanälen mit Wasser-Kraft Licht erzeugt.

Die Installationen sind bis zum 14. August zu sehen. Beim Eröffnungsfestival am Samstag können Besucher die besten Kunstwerke auswählen und prämieren. (AZ)

