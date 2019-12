Der Mietmarkt der Stadt kann brutal sein

Es ist wichtig, dass Menschen in akuter Wohnungsnot unterstützt werden. Vor allem ältere Betroffene sind oft auf Hilfe angewiesen, wie dieser Fall zeigt.

Der Augsburger Wohnungsmarkt ist angespannt und erhitzt – welches Adjektiv einem auch einfallen mag, um den Zustand zu beschreiben, dass viele Menschen eine bezahlbare Wohnung wollen und brauchen, diese es aber in der Stadt nicht in ausreichendem Maße gibt. Für manche Betroffenen jedenfalls ist er brutal.

Das Schicksal der Schwestern Ellen und Irmtraud Urbach, die bei drohender Zwangsräumung keine neue Bleibe finden, mag auf seine Art ein Sonderfall sein. Nach seinem gerichtlichen Vergleich haben sie keinen Räumungsschutz mehr; möglicherweise wurden sie nicht allzu gut beraten. Es ist aber auch ein Sonderfall, der nicht in jeder Stadt so passieren könnte.

Denn dass Familien teils Jahre lang keine Wohnung finden – und längst nicht mehr nur solche, die in Armut leben – , sagt mehr über die Situation für Mieter in der Stadt aus, als ihr lieb sein kann. Es ist zugleich ein Alarmsignal, dass Eigenbedarfskündigungen in der Stadt offenbar zunehmen und dies nach Einschätzung des städtischen Wohnbüros gerade ältere Mieter mit langjährigen Mietverhältnissen betrifft.

Wer jung und mit dem Internet aufgewachsen ist, mag in verschiedenen Portalen ein breites Angebot finden können, was die Chancen, eine Wohnung zu findet, zumindest etwas erhöht. Senioren allerdings können sich schwertun damit – und man kann es ihnen sicherlich nicht vorwerfen, in der Internetrecherche weniger versiert zu sein als jüngere Generationen. Umso wichtiger sind Institutionen, die Mieter unterstützen. Anlaufstellen wie das städtische Wohnbüro braucht es unbedingt. Sie müssen gestärkt werden, solange sich der Wohnungsmarkt nicht entspannt.

